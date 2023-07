Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach schwerem Fahrradunfall in Pempelfort - 62-jährige Düsseldorferin erliegt ihren Verletzungen im Krankenhaus

Düsseldorf (ots)

Am Morgen des 21. Juni 2023 kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden, bei dem eine 62-jährige Frau schwer verletzt wurde.

Siehe unsere Pressemitteilung vom 22. Juni 2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5540858

Am vergangenen Wochenende erlag die Düsseldorferin in der Nacht von Samstag auf Sonntag ihren schweren Verletzungen in einem Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell