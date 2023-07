Polizei Düsseldorf

POL-D: Willich - A52 Richtung Roermond - Schwerer Verkehrsunfall - 52-Jährige schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 8. Juli 2023, 01:10 Uhr

Eine schwer verletzte Fahrzeugführerin und zwei beschädigte Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Samstagnacht auf der A52 in Richtung Roermond. Bei der 51-Jährigen stellten die Einsatzkräfte den Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss fest.

Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr die 51-Jährige aus Polen mit ihrem Skoda auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Roermond. Unmittelbar dahinter fuhr ein 39-Jähriger aus Düsseldorf in seinem VW. Plötzlich bremste die 51-Jährige stark ab und geriet ins Schleudern. Der Düsseldorfer konnte noch nach links ausweichen, geriet aber ebenfalls in Schleudern. Beide Fahrzeuge prallten gegeneinander und schleuderten über die Fahrbahn. Der Skoda kam auf dem Seitenstreifen, der VW auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Die 51-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Hier wurde ihr bedingt durch einen positiven Drogenvortest eine Blutprobe entnommen. Bei den weiteren Ermittlungen ergab sich, dass die 51-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der 39-Jährige blieb unverletzt.

Die A52 blieb in Richtung Roermond bis gegen 02:37 Uhr komplett gesperrt. Die gesamte Fahrbahn wurde gegen 03:44 Uhr wieder freigegeben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell