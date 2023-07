Polizei Düsseldorf

POL-D: Krefeld - A57 Richtung Köln - Verkehrsunfall - Beifahrerin lebensgefährlich verletzt - Verantwortlicher Fahrzeugführer filmt seine verletzte Beifahrerin - Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss

Samstag, 8. Juli 2023, 3:45 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es Samstag Morgen bei Krefeld auf der A57 in Richtung Köln zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 42-Jährige aus Oberhausen lebensgefährlich verletzt wurde. Der Fahrer des Pkw, in dem die 42-Jährige saß, stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und filmte die Frau, als Rettungskräfte sie aus dem Fahrzeugwrack befreiten.

Den ersten Ermittlungen zufolge fiel der Fahrer des Pkw, ein 42-Jähriger aus Oberhausen, bereit zuvor auf der A57 Richtung Köln durch seine riskante Fahrweise auf, indem er andere Fahrzeuge mehrfach rechts und linksseitig überholte. Dabei touchierte er das Heck des Anhängers eines Lkw-Zuges, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Durch den Anprall schleudert das Fahrzeug des 42-Jährigen quer über die Fahrbahn, prallte linksseitig gegen die Schutzplanken und kam letztlich auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Seine 42-jährige Beifahrerin wurde in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte befreit werden. Sie kam mit einem Rettungswagen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Es bestand akute Lebensgefahr. Bei dem leicht verletzten 42-Jährigen wurde mittels eines Atemalkoholvortests ein deutlich positiver Alkoholwert festgestellt. Darüber hinaus schlug ein Drogenvortest ebenfalls positiv an. Zu allem Überdruss machten Zeugen die Einsatzkräfte noch darauf aufmerksam, dass der 42-Jährige die Rettungsarbeiten seiner schwerstverletzten Beifahrerin mit seinem Handy filmte und sie anschließend in einem Messenger postete. Das Telefon wurde sichergestellt und eine separate Strafanzeige geschrieben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 25.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn Köln blieb bis 9:10 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Krefeld- Gartenstadt abgeleitet. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

