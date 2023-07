Polizei Düsseldorf

POL-D: Kontrollen am Wochenende in der Landeshauptstadt - Düsseldorfer Polizei in der Waffenverbotszone, in der Poser- und Tuningszene und im sonstigen Altstadtgeschehen verstärkt im Einsatz - Bilanz

Im Rahmen eines erneuten behördenübergreifenden Aktionstags zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität waren Polizistinnen und Polizisten am Samstag (1. Juli) bis in die späte Nacht auch in der Waffenverbotszone der Düsseldorfer Altstadt bei Schwerpunktkontrollen wieder im Einsatz.

Im Rahmen der Überprüfungen wurden nahezu alle über die U-Bahn-Aufgänge und Altstadtgassen einströmenden Personen angesprochen, oberflächlich abgetastet und mitgeführte Taschen und Rücksäcke in Augenschein genommen. Bei konkreten Verdachtsfällen erfolgten Durchsuchungen in Durchsuchungszelten. So wurden in der Nacht von Samstag (1.7.) zu Sonntag (2.7.) insgesamt 10.770 Personen kontrolliert.

Hier das Ergebnis:

22 Verstöße gegen die Waffenverbotszone und das Waffengesetz (siehe Fotos).

51 Platzverweise, 78 Gefährderansprachen und 8 Ingewahrsamnahmen inklusive des allgemeinen Altstadteinsatzes.

Schwere Straftaten oder Gewaltdelikte wurden in der Nacht zu Sonntag bislang nicht gemeldet. "Die Altstadt war gut besucht, aber nicht überfüllt, es herrschte keine aggressive Grundstimmung", so die Einsatzkräfte in ihrer Bilanz am Sonntagmorgen.

Anders zeigte sich die Situation in der Nacht von Freitag (30.6.) zu Samstag (1.7.). Wegen der starken Einsatzbelastung und der hohen Besucherzahlen war die Beamtinnen und Beamten bis 9 Uhr am Samstagmorgen "pausenlos" im Einsatz. Immer wieder tauchten Personengruppen (vorwiegend junge Männer) und Randalierer auf und es kam zu Körperverletzungen und Streitigkeiten. Die meisten Sachverhalte konnten durch das konsequente und frühzeitige Einschreiten der Polizei geklärt bzw. beruhigt werden. Schwere Gewaltdelikte wurden trotz der hohen Einsatzintensität in dieser Nacht bislang nicht gemeldet.

Am Freitagabend (30. Juni) war die "AG Tuning" wieder mit Schwerpunktkontrollen der Poser- und Tuningszene rund um die "Kö" im Einsatz Hier die Bilanz:

93 kontrollierte Fahrzeuge

8 Fahrzeuge sichergestellt

5 Strafanzeigen

1 Festnahme (Verdacht Verstoß BtmG und Verdacht des illegalen Aufenthalts)

18 Ordnungswidrigkeitenanzeigen - 24 Verwarngelder

Die Düsseldorfer Polizei wird auch weiterhin mit ihrer "AG Tuning" aktiv bleiben und kündigt jetzt schon weitere Kontrollen an.

