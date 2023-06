Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 52 bei Ratingen Richtung Essen - Schwerer Verkehrsunfall - Vier Menschen teils schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 29. Juni 2023, 15:33 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der A 52 bei Ratingen in Fahrtrichtung Essen kollidierten zwei Fahrzeuge miteinander. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt, weitere Pkw-Insassen leicht. Alle Unfallbeteiligten mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 50-jährige Frau den rechten von drei Fahrstreifen. In Höhe des Einfädelungsspur der Anschlussstelle Tiefenbroich fuhr ein Sattelzug den rechts neben ihr, um auf die Autobahn aufzufahren. In der Annahme, dass der Sattelzug den Fahrstreifen wechseln würde, erschrak die Frau und wich ruckartig nach links aus. Ihr Citroen geriet daraufhin ins Schleudern und kollidierte mit einem auf dem mittleren Fahrsteifen befindlichen VW eines 60-Jährigen. In Folge des Zusammenstoßes überschlug sich der Citroen der Frau mehrfach und kam auf dem linken Fahrsteifen, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Der VW prallte gegen die Schutzplanke und kam auf den rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer des VW wurde schwer verletzt, selbiges gilt für die Citroen-Fahrerin. In ihrem Fahrzeug befanden sich ihre zwei Söhne, welche leicht verletzt wurden. Alle Beteiligten mussten in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 55.000 Euro.

Aufgrund der Unfallaufnahme staute sich der Verkehr auf einer Länge von 2.500 Metern.

