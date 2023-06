Polizei Düsseldorf

POL-D: Geldautomatensprengung in Düsseldorf-Lichtenbroich - Täter flüchten mit hochmotorisiertem Fahrzeug - Großfahndung - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Freitag, 30. Juni 2023, 02:28 Uhr

Nach einer Geldautomatensprengung in der vergangenen Nacht in Lichtenbroich fahndet die Düsseldorfer Kriminalpolizei nach mehreren Männern. Die Täter flüchteten mit einem hochmotorisierten Fahrzeug. Es entstand erheblicher Sachschaden, auch an angrenzenden Geschäftsgebäuden.

Nach einem lauten Knall in Lichtenbroich gingen mehrere Notrufe bei der Leitstelle der Polizei Düsseldorf ein. Am Matthiaskirchweg hatten Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Die Männer flüchteten mit einem hochmotorisierten Fahrzeug vom Tatort. Die Einsatzleitung veranlasste sofort eine Großfahndung unter Beteiligung benachbarter Behörden nach den Automatensprengern. Nach Stand der bisherigen Ermittlungen flüchteten die Täter über die nahegelegene Autobahn 44 in unbekannte Richtung. Die Fahndung nach den Männern dauert an.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen der Tat. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen im Stadtgebiet und/oder auf den Autobahnen rings um die Landeshauptstadt werden an das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 0211-8700 erbeten.

