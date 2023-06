Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - "Döner-Imbiss" - Verdacht der fremdenfeindlichen Beleidigung und der gefährlichen Körperverletzung - Staatsschutz sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Samstag, 24. Juni 2023, 10:55 Uhr - Tatort: Düsseldorf Altstadt, Bolkerstraße

Nach einer fremdenfeindlichen Beleidigung und einer Körperverletzung am vergangenen Samstag in einem Döner-Imbiss in der Düsseldorfer Altstadt sucht der Staatsschutz der Polizei Zeugen und fahndet nach zwei unbekannten Tätern. Ein 46-Jähriger wurde bei dem Geschehen verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen betraten die beiden Männer den Imbiss an der Bolkerstraße und beleidigten ohne jeglichen Grund den anwesenden Angestellten mit fremdenfeindlichen Worten. Als der 46-jährige Inhaber dazu kam, schlugen beide Männer auf ihn ein und verletzten ihn. Der Angestellte blieb unverletzt. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Heinrich-Heine-Allee.

Die beiden Männer werden als etwa 25 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß beschrieben. Nach den Zeugenaussagen wird einer der Männer als Zentralafrikaner beschrieben. Der zweite war nach Angaben der Geschädigten ein Südeuropäer. Beide sprachen Deutsch mit Akzent.

Hinweise zu den Männern werden erbeten an den Staatsschutz der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

