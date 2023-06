Polizei Düsseldorf

POL-D: Ludenberg - Bauteile für Solarpanele entwendet - Zwei Tatverdächtige auf der Flucht festgenommen - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Montag, 26. Juni 2023, 00:10 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag bemerkte ein Mann zwei fremde Personen auf seinem Grundstück in Ludenberg und informierte die Polizei. Aufgrund von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Polizistinnen und Polizisten zwei männliche Personen antreffen. Bei der Durchsuchung des PKW der Männer, fanden die Beamten Bauteile für Solarpanele von hohem Wert, die offensichtlich kurz zuvor entwendet worden waren. Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen und sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen meldete sich ein Mann telefonisch bei der Polizei und gab an, er habe zwei männliche Personen auf seinem Grundstück an der Aprather Straße entdeckt, welche nun mit einem PKW flüchtig seien. Kurz vor der Flucht habe er sehen können, wie sie das hintere Kennzeichen ihres Fahrzeugs abmontiert hätten. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Streifenteam zwei männliche Personen in einem PKW anhalten, auf die die Täterbeschreibung passend erschien. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Autos fanden die Beamten vier Batterien für Solarpanele im Wert von circa 12.000 Euro. Weitere Ermittlungen ergaben, dass diese zuvor im Garten des Anrufers gelagert waren. Bei den beiden angetroffenen Personen handelt es sich um einen 32- und 49-Jährigen mit moldawischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell