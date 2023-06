Polizei Düsseldorf

POL-D: Trickdiebstahl in Derendorf: Seniorin "herzlich" umarmt- Täterin mit hochwertiger Armbanduhr flüchtig - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 25. Juni 2023, 10:55 Uhr

Nach einem Trickdiebstahl von Sonntagmorgen suchen die Ermittler des Raubkommissariats der Polizei Düsseldorf dringend nach Zeugen der Tat. Einer Düsseldorfer Seniorin wurde auf dem Parkplatz am Nordfriedhof an der Johannstraße Ecke Danziger Straße eine teure Armbanduhr gestohlen. Die unbekannte Täterin hatte die lebensältere Frau bei dem Diebstahl vermeintlich "herzlich" umarmt.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen stieg die 87-jährige Düsseldorferin am Sonntagmorgen auf dem Parkplatz aus ihrem Auto, als sie plötzlich von einer unbekannten Frau in einer fremden Sprache angesprochen und unvermittelt für einige Sekunden umarmt wurde. Nach der Umarmung entfernte sich die Frau zu Fuß in Richtung Danziger Straße. Nur kurze Zeit später stellte die Düsseldorferin das Fehlen ihrer Armbanduhr fest. Mit einer Zeugenbeschreibung suchen die Ermittler der Polizei Düsseldorf nun nach der Täterin: Sie ist etwa 35 bis 40 Jahre alt und hat dunkle Haare. Sie hatte ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild und trug eine helle Bluse.

Zeugenhinweise nimmt das Raubkommissariat KK 13 unter 0211-8700 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell