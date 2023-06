Polizei Düsseldorf

POL-D: Weitere Ermittlungsergebnisse der "MK Säure"- Haftbefehl vollstreckt - Festnahme in Dortmund - 36-Jähriger unter dringendem Tatverdacht festgenommen - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und des Polizeipräsidiums Düsseldorf

Tatzeit: Sonntag, 4. März 2018 - Tatort: Haan (Kreis Mettmann) Mehr als fünf Jahre nach dem Säureangriff auf einen zur Tatzeit 51-jährigen Manager in Haan liefen und laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Düsseldorfer Mord-kommission weiterhin auf Hochtouren.

Bereits im Jahr 2021 konnte aufgrund intensiver Ermittlungen ein internationaler Haftbefehl in Belgien vollstreckt werden. Der festgenommene Täter wurde inzwischen zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren verurteilt. Ein weiterer Tatverdächtiger war bereits zuvor im Jahr 2019 in Köln festgenommen worden. Allerdings konnte der dringende Tatverdacht damals nicht erhärtet werden. Die Ermittlungen wurden fortgesetzt und aufgrund der aktuellen Beweislage konnte gegen den 36-Jährigen erneut ein Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung erwirkt werden. In den gestrigen Abendstunden nahmen Kriminalbeamte den serbischen Staatsbürger in Dortmund widerstandslos fest. Zuvor durchgeführte, umfangreiche Ermittlungen im Nachgang zur Hauptverhandlung des bereits verurteilten Täters, führten zu dem dringenden Tatverdacht. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere die Auswertung sichergestellter Beweismittel, dauern an. Weitere Informationen zum Ermittlungsgegenstand können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

