POL-D: Familie den Urlaub gerettet! - Freude groß! - Polizei ermittelt gestohlenes Fahrradgespann - Strafverfahren gegen zwei Beschuldigte

Düsseldorf (ots)

Kurz vor ihrem Urlaub mit ihren beiden Kindern in Frankreich war die Freude einer Düsseldorfer Familie groß. Die Beamten der Fahndung der Düsseldorfer Polizei konnten ihnen gestern (Mo.3.7.) ihr vor kurzem entwendetes Fahrradgespann zurückgeben (siehe Foto). Die Fahnder hatten mit ihrem "richtigen Riecher" ein kriminelles Pärchen ermittelt, dem Fahrraddiebstähle zugerechnete werden konnten. Bei der Durchsuchung gestern in Vennhausen kam das Gespann zum Vorschein. Gegen die 28-Jährige und den 30-Jährigen wird jetzt ermittelt, auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz (Es wurden synthetische Drogen gefunden). Möglicherweise kommen sie zudem für weitere Diebstähle in Betracht.

In den vergangenen Wochen war es im Bereich Bilk und Unterbilk vermehrt zu Diebstählen von E-Bikes und teuren Mountainbikes gekommen. Im Zuge der nächtlichen Polizeistreifen wurde oft ein verdächtiges Pärchen angetroffen. Dabei konnte ihnen jedoch keine Tat zugeordnet werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen durch die operative Fahndung erhärtete sich die Beweislage und Durchsuchungsbeschlüsse konnten erwirkt werden. Gestern entdeckten die Beamten in Bilk und in Vennhausen drei Räder und den Anhänger. Die Fahrräder konnten zugeordnet werden und die Geschädigten bekamen dementsprechend ihre Zweiräder zurück.

