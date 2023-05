Landeskriminalamt Thüringen

LKA Thüringen: Gemeinsame Presseerklärung Staatsanwaltschaft Gera und TLKA

Erfurt/ LK Saalfeld/ Füssen (BY) (ots)

Seit den heutigen Morgenstunden führen Kräfte des TLKA mit Unterstützung der Thüringer Bereitschaftspolizei und der KPI Saalfeld polizeiliche Maßnahmen im Landkreis Saalfeld durch. Eine 35-jährige Beschuldigte konnte vorläufig festgenommen werden. Im Anschluss wurden die Wohnräume durchsucht und Speichermedien sichergestellt. Es besteht der Verdacht des gemeinschaftlichen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Die Frau wird dem Haftrichter vorgeführt. In diesem Zusammenhang sind auch Kräfte der Bayrischen Polizei in Füssen im Einsatz. Die polizeilichen Maßnahmen richten sich hier gegen einen 49-jährigen männlichen Beschuldigten gegen den ebenso wegen Verdacht des gemeinschaftlichen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt wird. Der Beschuldigte konnte von Kräften der Bayrischen Polizei festgenommen werden und eine Haftrichtervorführung folgt. Die Staatsanwaltschaft Gera hat die Ermittlungsführung übernommen. Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an die Staatsanwaltschaft Gera.

Original-Content von: Landeskriminalamt Thüringen, übermittelt durch news aktuell