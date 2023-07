Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 40 bei Mülheim Dümpten in Fahrtrichtung Venlo - LKW-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Atemalkoholtest ergibt fast zwei Promille

Sonntag, 02. Juli 2023, 20:24 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der A 40 bei Mülheim-Dümpten in Fahrtrichtung Venlo wurde ein alkoholisierter LKW-Fahrer so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Seine Ladung (Kartoffeln) verteilte sich auf der Fahrbahn. Die Autobahn wurde für mehrere Stunden gesperrt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 37 Jahre alter Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit mit einem LKW auf der A 40 in Fahrtrichtung Venlo. In Höhe der Anschlussstelle Mühlheim-Dümpten kam er, aus bislang ungeklärter Ursache, mit seinem LKW rechtsseitig von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Die Ladung von circa 30 Kubikmetern Kartoffeln verteilte sich über den Beschleunigungsstreifen, was zu einer Fahrbahnsperrung bis in die frühen Morgenstunden führte. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Der Halter des Fahrzeugs erhielt Kenntnis und veranlasste die Bergung des Sattelzuges sowie der Ladung.

