POL-D: Stadtmitte - Worringer Straße - Einbruch in Tankstelle - Drei Tatverdächtige auf frischer Tat festgenommen - Einer begeht kurz nach Entlassung erneut Straftat

Samstag, 8. Juli 2023, 05:04 Uhr

Drei Tatverdächtige im Alter zwischen 14 und 20 Jahren konnten in der Nacht von Freitag auf Samstag auf frischer Tat bei einem Einbruch in eine Tankstelle an der Worringer Straße festgenommen werden.

Den ersten Ermittlungen zufolge fiel einer Zivilstreife der Düsseldorfer Polizei eine verdächtige Person an dem Tankstellengebäude auf. In dem Augenblick, als sich die Streife dieser Person näherte, löste die Alarmanlage der Tankstelle aus. Die Zivilkräfte nahmen den Tatverdächtigen umgehend fest. Kurz darauf konnten auch zwei weitere Tatverdächtige in den Räumen der Tankstelle festgenommen werden. Bei dem mutmaßlichen Räubertrio handelte es sich um junge Männer marokkanischer Nationalität im Alter von 14, 15 und 20 Jahren ohne festen Wohnsitz. Der 20-Jährige wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Die beiden 14- und 15-Jährigen mussten aufgrund ihres massiven Betäubungsmittelkonsums in Krankenhäuser gebracht werden und wurden dort von Einsatzkräften bewacht. Der 14-Jährige musste zeitweilig auf die Intensivstation verlagert werden. Nach der Genesung der beiden Jugendlichen wurden sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Der 14-Jährige wurde jedoch am frühen Samstagabend als Tatverdächtiger nach einem Raubdelikt im Bereich des Graf-Adolf-Platzes erneut als Tatverdächtiger festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Für den 20-Jährigen ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft an.

