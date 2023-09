POL-HSK: E-Bike entwendet

Brilon (ots) - In der Nacht zu Dienstag sind unbekannte Täter in ein Geschäft am Mühlenweg eingebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sie sich gegen 02:40 Uhr gewaltsam Zugang und entwendeten Tabakwaren. Dabei richteten sie auch Sachschaden im Geschäft an. Möglicherweise nutzten der oder die Täter zum Abtransport ihrer Beute ein Kraftfahrzeug. Die Polizeiwache in Brilon nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02961 - 90200 entgegen. Rückfragen von ...

mehr