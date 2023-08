Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Versuchter Überfall mit Schusswaffe - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte hatten es am frühen Sonntagmorgen (27. August, gegen 4:30 Uhr) auf einen Taxifahrer abgesehen, der in seinem Fahrzeug am Taxi-Halteplatz unterhalb der A59 auf der Straße Auf dem Damm wartete. Die beiden jungen Männer traten ans Fenster des Taxis heran, zeigten eine Pistole und forderten Geld. Der 55-Jährige am Steuer fuhr davon - die Täter machten keine Beute. Laut Zeugenbeschreibung waren die Räuber etwa 20 bis 24 Jahre alt und schwarz gekleidet. Ihr Gesicht sollen sie hinter einer schwarzen Maskierung verborgen haben. Beide sollen mit 1,60 Meter bis 1,65 Meter auffällig klein gewesen sein. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell