Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Schmallenberg (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Hauptstraße / Latroper Straße / Jagdhauser Straße. Eine 45-jährige Frau aus Schmallenberg fuhr mit ihrem Auto von der Hauptstraße in die Latroper Straße. Gleichzeitig fuhr ein Unbekannter von der Jagdhauser Straße in die Hauptstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort. Nach jetzigem Erkenntnisstand handelt es sich bei dem Unfallflüchtigen um einen silbernen Kleinwagen mit der Städtekennung "SI" für Siegen. Der Kleinwagen soll von einem Mann im Alter von ungefähr 60 Jahren gefahren worden sein. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974 - 90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell