Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mann bei Arbeiten schwer verletzt

Marsberg (ots)

Am Montag, 18.09.2023, gegen 13:19 Uhr, wurde in Marsberg in einer gewerblich genutzten Garage ein 69-jähriger Mann bei Arbeiten mit einer Gasflasche schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Es entstanden kleinere Brandnester, die durch die Feuerwehr gelöscht wurden. Die Garage wurde erheblich beschädigt. Das Technische Hilfswerk wurde hinsichtlich weiterer erforderlicher Sicherungsmaßnahmen hinzugezogen. Die Ursache des Unfalls ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, in die neben der Kriminalpolizei auch das Amt für Arbeitsschutz einbezogen wurde.

