POL-HSK: Versuchter Einbruch in ein Geschäft

Brilon (ots) - Unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen versucht, in eine Wohnung am Lindenweg einzubrechen. Zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr versuchten sie sich gewaltsam Zugang zu verschaffen, dabei entstand Sachschaden. In das Gebäude eindringen konnten der oder die Täter jedoch nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizeiwache in Brilon nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02961 - 90200 entgegen. Rückfragen von ...

