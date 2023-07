POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Hoher Sachschaden und mehrere beschädigte Fahrzeuge nach Unfall

Illingen (ots) - Elektronische Geräte haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag aus einem Vereinsheim gestohlen. Offenbar gelangte die Täterschaft in der Zeit zwischen Sonntag, 02.07.2023, 20:00 Uhr und Montag, 03.07.2023, 16:00 Uhr über eine zuvor aufgebrochene Tür ins Innere des in der "Lehmgrube" gelegenen Vereinsgebäudes. Dort Diebe nahmen einen ...

mehr