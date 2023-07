Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mann verletzt Polizisten bei Verkehrskontrolle.

Pforzheim (ots)

Durch einen Verkehrsteilnehmer verletzt worden sind am frühen Samstagmorgen mehrere Polizeibeamte im Rahmen einer Kontrolle.

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Pforzheim-Süd wurde am Samstagmorgen gegen 03:45 Uhr im Kreuzungsbereich der Dillsteiner Straße und der Jahnstraße auf einen Verkehrsteilnehmer aufmerksam, der verbotswidrig abbog. Die Beamten unterzogen den VW-Fahrer im Anschluss einer Kontrolle. Bereits zu Beginn stellten die Beamten Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem 23-Jährigen fest. Ferner verhielt sich dieser aggressiv gegenüber den Polizisten. Dem Mann wurde schließlich die Festnahme erklärt. Da sich der Fahrer beharrlich weigerte aus seinem Fahrzeug auszusteigen, sollte dieser durch die Beamten aus dem Fahrzeug herausgeholt werden. Dem Mann, gelang es jedoch, sein Fahrzeug erneut zu starten und zu beschleunigen. Nach einigen Metern prallte der VW auf einen am Straßenrand geparkten Mercedes. Durch den Aufprall zog sich ein Polizeibeamter, der dem Fahrer zuvor den Sicherheitsgurt lösen wollte und sich ebenfalls im Fahrgastraum befand, eine Verletzung im Kopfbereich zu. Nach dem Unfall versuchte der Fahrer zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch unmittelbar festgenommen werden. Im Rahmen der Festnahme setzte sich der Mann weiter zu wehr und verletzte zwei weitere Beamte leicht. In der Folge musste der Mann eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

