Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Einbrecher suchen Vereinsheim auf

Illingen (ots)

Elektronische Geräte haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag aus einem Vereinsheim gestohlen.

Offenbar gelangte die Täterschaft in der Zeit zwischen Sonntag, 02.07.2023, 20:00 Uhr und Montag, 03.07.2023, 16:00 Uhr über eine zuvor aufgebrochene Tür ins Innere des in der "Lehmgrube" gelegenen Vereinsgebäudes. Dort Diebe nahmen einen Tresor mit, in welchem sich mehrere Tablets befanden. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Sabine Maag, Pressestelle

