Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Vandalen beschädigen mehrere Fahrzeuge; Hinweisgeber gesucht

Mühlacker (ots)

Von Samstag auf Sonntag sind durch Unbekannte über ein Dutzend Fahrzeuge beschädigt worden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Samstagmittag 11:30 Uhr bis Sonntagmittag 12:10 Uhr 13 Fahrzeuge beschädigt. Die Fahrzeuge waren auf dem Parkareal "Lienzinger Tor" in der Lienzinger Straße abgestellt. An sämtlichen Fahrzeuge wurde auf einer Seite der Außenspiegel offenbar abgetreten. Ein Auto wurde mittels Farbe besprüht. Weitere Fahrzeuge, welche sich auf einem angrenzenden Firmengelände befanden wurden ebenfalls beschädigt. Der Bezirksdienst des Polizeireviers Mühlacker hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier in Mühlacker zu melden.

