Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.09.2023

Heilbronn (ots)

Lauffen am Neckar: Toter Säugling aufgefunden

Am Morgen des 12.09.2023 wurde von aus der Nachbarschaft hinzugerufenen Polizeibeamten in einem Wohnhaus in Lauffen am Neckar ein totes Neugeborenes aufgefunden. Nach der Obduktion des Kindes ist derzeit davon auszugehen, dass dieses nach der Geburt gelebt hat. Ferner wurden Anzeichen für einen nicht natürlichen Tod festgestellt, weshalb die Staatsanwaltschaft Heilbronn ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags gegen die 27-jährige Kindsmutter eingeleitet hat. Diese wurde zwischenzeitlich vorläufig festgenommen und am 14.09.2023 einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Die Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell