Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.09.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Ravenstein-Merchingen: Baugeräte gestohlen - Zeugen gesucht

Baugeräte im Wert von circa 25.000 Euro entwendeten Unbekannte am Wochenende von einer Baustelle in Ravenstein-Merchingen. Zwischen Freitagmittag, 13.30 Uhr, und Montagmorgen, 6.50 Uhr, brachen die Täter mehrere Baucontainer auf der Baustelle bei einem Supermarkt in der Lindenstraße auf und entkamen anschließend unerkannt mit ihrer wertvollen Beute. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06291 648770 beim Polizeiposten Adelsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell