POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.09.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Tauberbischofsheim: Auto beschädigt - Zeugen gesucht Auf dem Parkplatz eines Tauberbischofsheimer Einkaufszentrums wurde am Dienstagvormittag ein VW beschädigt. Der Golf Plus stand zwischen 10 und 11 Uhr auf dem Parkplatz in der Pestalozziallee. In diesem Zeitraum fuhr ein unbekannter ...

mehr