Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.09.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Auf dem Parkplatz eines Tauberbischofsheimer Einkaufszentrums wurde am Dienstagvormittag ein VW beschädigt. Der Golf Plus stand zwischen 10 und 11 Uhr auf dem Parkplatz in der Pestalozziallee. In diesem Zeitraum fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer rückwärts auf den VW auf und verursachte vermutlich durch eine Anhängerkupplung die Schäden, welche sich auf rund 1.000 Euro belaufen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Tauberbischofsheim: Schmierereien auf dem Schulgelände

Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag hinterließen unbekannte Schmierfinken ihre Spuren an einem Schulzentrum in Tauberbischofsheim. Zwischen 16 Uhr am Montagnachmittag und 9.30 Uhr am Dienstagmorgen verewigten sich der oder die Unbekannten mit wasserfesten Filzstiften auf einem Tisch und der Fassade eines Gebäudes. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um das Schulzentrum in der Pestalozziallee verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Audi beschädigt und abgehauen

Wer hat am Dienstagvormittag einen in Tauberbischofsheim geparkten Audi beschädigt? Diese Frage stellt sich nicht nur der Besitzer, sondern auch die Polizei. Der Wagen stand zwischen 9.30 und 10.30 vor der Mediothek in der Blumenstraße. In diesem Zeitraum beschädigte eine unbekannte Person den Pkw. Der A4s wurde auf der linken Seite über beide Türen bis hin zum Kotflügel zerkratzt. Wie es zu dem Schaden kam ist unklar, nicht so die Schadenshöhe. Diese beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Tauberbischofsheim: Smartphone auf Schulgelände entwendet

Eine unbekannte Person entwendete am Dienstagabend ein Smartphone auf einem Schulgelände in der Tauberbischofsheimer Pestalozziallee. Die Besitzerin hatte das blaue IPhone gegen 19 Uhr auf einem Tisch auf dem Schulgelände liegen lassen. Als sie knapp zehn Minuten später zurückkehrte war ihr Mobiltelefon im Wert von über 1.000 Euro verschwunden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell