POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.09.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Neckarzimmern: Ein Verletzter bei Unfall

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls auf der Bundesstraße 27 bei Neckarzimmern am frühen Dienstagmorgen. Ein 20-Jähriger war gegen 5.25 Uhr mit seinem VW Polo von Heilbronn kommend in Richtung Mosbach unterwegs, als er, in Neckarzimmern-Steinbach, aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte der VW mit dem entgegenkommenden Opel eines 51-Jährigen. Der Opel-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die B27 zeitweise nur einseitig befahrbar.

Ravenstein-Merchingen: Bauwerkzeuge aus Containern gestohlen - Zeugen gesucht

Bisher Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende mehrere Stahlcontainer auf einem Firmengelände in Ravenstein-Merchingen auf. Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu dem Gelände im Birnbaumweg und öffneten anschließend gewaltsam die dort abgestellten Container. Aus diesen entwendeten sie Bauwerkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Wer hat am Wochenende verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 648770 entgegen.

