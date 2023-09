Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.09.2023

Heilbronn (ots)

Buchen: Mann bedroht mehrere Personen mit Taschenmesser - Haft

Ein 43-Jähriger soll am Montagabend, den 11. September 2023, in Buchen mehrere Personen mit einem Taschenmesser bedroht haben. Gegen 17.10 Uhr meldeten Zeugen zunächst einen Mann, der auf einer Freizeitanlage und in einem Discounter in der Hollergasse herumschreien und Personen bedrohen würde. Zuvor sei er mit einer Personengruppe in Streit geraten und habe im Rahmen dieser Auseinandersetzung einen 16-Jährigen geschlagen. Dann soll er ein Taschenmesser gezogen und die Umstehenden bedroht haben. Anschließend soll sich der 43-Jährige in den Discounter begeben,dort die Angestellten angeschrien und eine Kassiererin bedroht haben. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei befand sich der Mann nicht mehr vor Ort, konnte aber kurz darauf im Rahmen der Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde am Dienstagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten Haftbefehl und der 43-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell