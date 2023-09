Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.09.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Brackenheim: Zwei Verletzte nach misslungenem Überholmanöver

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Dienstagmorgen bei Brackenheim. Gegen 8.30 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Ford die Landesstraße 1106 aus Brackenheim-Dürrenzimmern kommend in Richtung Nordheim und setzte zum Überholen eines LKWs an, obwohl ihr ein Linienbus entgegenkam. Der Fahrer des Buses leitete umgehend eine Gefahrenbremsung ein und die junge Frau versuchte den Überholvorgang abzubrechen und ihr Fahrzeug zurück auf die rechte Fahrspur zu lenken. Dies misslang, weshalb der PKW mit dem Bus zusammenstieß. Der Ford wurde abgewiesen und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Hierdurch wurden beide Fahrstreifen blockiert, weshalb es im Anschluss zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Bei dem Unfall wurden ein Fahrgast im Bus sowie die Ford-Fahrerin leicht verletzt. Der 20-jährige Insasse des Busses wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Heilbronn-Böckingen: Mobiltelefon bei Auseinandersetzung entwendet - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am frühen Dienstagmorgen vermutlich das Mobiltelefon eines 37-Jährigen in Heilbronn-Böckingen. Zuvor war der Mann an einer Tankstelle in der Wilhelm-Leuschner-Straße mit einer Personengruppe zusammengestanden. Als er bemerkte, dass sein Handy fehlte, sprach er die Personen darauf an. Bei der darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung verletzte sich der 37-Jährige an beiden Händen leicht. Die Unbekannten flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen im Tankstellenbereich oder dem Verbleib des Mobiltelefons machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Eppingen: Zweirad-Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei Eppingen sucht nach einer Unfallflucht am Dienstagvormittag einen Zweirad-Fahrer oder eine Zweirad-Fahrerin mit einer Verletzung an der Hand. Diese soll sich die Person bei einem Unfall in der Theodor-Storm-Straße zwischen 8 Uhr und 13 Uhr zugezogen haben. Ein 33-Jähriger hatte seinen Peugeot am Morgen am Straßenrand geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel komplett aus der Halterung gerissen wurde. Blutantragungen am Spiegel lassen darauf schließen, dass der Verursacher vermutlich versuchte den Spiegel in seine ursprüngliche Stellung zurückzubringen. Nachdem dies misslang entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wem ist im Tatzeitraum im Bereich der Theodor-Storm-Straße ein möglicherweise an der Hand verletzter Zweirad-Fahrer aufgefallen oder wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Bad Rappenau: Einbrecher unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht Zeugen, nachdem am Dienstagabend eine unbekannte Person in eine Wohnung in Bad Rappenau eingebrochen ist. Gegen 19.50 Uhr soll sich der oder die Unbekannte gewaltsam Zutritt zu der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Hinter dem Schloß" verschafft haben. Im Inneren wurden im Anschluss mehrere Zimmer durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch unklar. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Kirchardt: Zeugen nach Einbruch in Bank gesucht

Mehrere Unbekannte verschafften sich am späten Montagabend gewaltsam Zutritt zu einer Bank in Kirchardt. Zwischen 22.50 Uhr und 22.55 Uhr gelangten die Täter über ein Fenster ins Innere des Gebäudes in der Hauptstraße. Dort hielten sie sich für einige Minuten auf und verließen die Bank im Anschluss wieder. Entwendet wurde nichts. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Nordheim-Nordhausen: PKW ausgebrannt - Zeugen gesucht

Die Polizei in Lauffen sucht Zeugen, nachdem am frühen Mittwochmorgen ein PKW in Nordheim-Nordhausen ausbrannte. Die 30-jährige Besitzerin des VW Tiguan hatte diesen am Vorabend gegen 22 Uhr vor ihrer Wohnanschrift in der Wartbergstraße abgestellt. Kurz nach Mitternacht wurde dann die Polizei über das brennende Fahrzeug informiert. Beim Eintreffen der Beamten und der Feuerwehr stand der PKW bereits in Vollbrand. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, wurde das Fahrzeug beschlagnahmt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen am Neckar unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Leingarten: 3-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Dienstagabend eine 3-Jährige bei einem Unfall in Leingarten zu. Gegen 19.10 Uhr befuhr eine 68-Jährige mit ihrem Volvo die Straße "Vordere Wanne", als das Mädchen aus einer Hofeinfahrt hinaus auf die Fahrbahn rannte. Dies nahm die Volvo-Fahrerin vermutlich zu spät wahr, weshalb es zum Zusammenstoß zwischen dem Kind und dem PKW kam. Hierbei wurde die 3-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Volvo entstand geringer Sachschaden.

