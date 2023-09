Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.09.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Polizistin bei Widerstand verletzt

Bei einem Widerstand auf dem Heilbronner Marktplatz am Mittwochabend wurde eine Polizistin verletzt. Gegen 22.15 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass ein Mann auf dem Weindorf mit einem Messer hantieren würde. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Personenkontrolle des 35-Jährigen, zeigte dieser sich äußerst aggressiv und musste von den Beamten zu Boden gebracht werden. Hierbei biss er der Polizistin in den Oberschenkel und verletzte sie hierdurch. Auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte der Festgenommene mehrfach nach den Polizisten zu treten und beleidigte sie fortwährend. Bei der anschließenden Durchsuchung des 35-Jährigen wurde ein Klappmesser und eine geringe Menge einer Ersatzdroge aufgefunden. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß entlassen.

Brackenheim: Polizei sucht Zeugen nach sexueller Belästigung in Linienbus

Die Polizei in Lauffen sucht Zeugen, nachdem am Mittwochabend ein 13-Jähriger in einem Linienbus von einem Unbekannten sexuell belästigt wurde. Der Junge war zwischen 19.50 Uhr und 20.30 Uhr mit einem Bus der Linie 661 von Brackenheim nach Zaberfeld unterwegs. Während der Fahrt soll sich der unbekannte Mann, welcher vor dem Jungen saß, umgedreht und sich zunächst über die Lippen geleckt haben. Während dieser Handlung starrte er den 13-Jährigen dauerhaft an. Kurz darauf habe der Mann sich erneut umgedreht und dem Jungen über den Oberschenkel gestreichelt. Der 13-Jährige forderte den Mann auf dies zu unterlassen. Trotzdem wiederholte er die Handlung, weshalb der Junge aufstand und sich neben eine bisher unbekannte Zeugin setzte. Diese Zeugin, die als 16 bis 19 Jahre alt beschrieben wird, sowie weitere Zeugen des Geschehens werden nun gesucht und gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Bad Friedrichshall-Jagstfeld: Technischer Defekt löst Feuerwehreinsatz aus

Der technische Defekt eines Klimageräts war am frühen Donnerstagmorgen der Grund für einen größeren Feuerwehreinsatz in Bad Friedrichshall-Jagstfeld. Gegen 2.15 Uhr fing das Gerät in einem Mehrfamilienhaus in der Uhlandstraße Feuer. Ein Bewohner brachte es ins Freie, wo es von einem Nachbarn gelöscht wurde. Durch die Feuerwehr wurde das Gebäude durchsucht und anwesende Bewohner evakuiert. Anschließend wurde das Haus durch die Feuerwehr gelüftet. Verletzt wurde niemand.

Bad Wimpfen: Mit Schreckschusswaffe bedroht - Zeugen gesucht

Ein 50-Jähriger soll am Mittwochabend in Bad Wimpfen einen 24-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Gegen 20.10 Uhr soll der 50 Jahre alte Mann an seinem Fenster in der Hauptstraße gestanden, mit einem waffenähnlichen Gegenstand hantiert und herumgeschrien haben. Kurz darauf soll er den Jüngeren am Fenster gegenüber wahrgenommen haben und mit der vermeintlichen Waffe auf ihn gezielt haben. Nachdem sich der 24-Jährige in seiner Wohnung versteckte, soll auch ein Schuss gefallen sein. Durch die alarmierten Polizisten wurde die Wohnung des 50-Jährigen im Anschluss betreten und durchsucht. Hierbei fanden die Beamten zwei Schreckschusswaffen, welche sichergestellt wurden. Der Besitzer der Waffen musste die Polizisten zunächst auf die Dienststelle begleiten, wurde aber, nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen, wieder auf freien Fuß entlassen. Zur weiteren Verifizierung des Tatgeschehens sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen am Mittwochabend machen können oder möglicherweise selbst bedroht wurden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit E-Bike

Leicht verletzt wurde eine 25-jährige E-Bike-Fahrerin bei einem Unfall am Mittwochabend in Heilbronn. Die junge Frau befuhr mit ihrem Pedelec gegen 22.45 Uhr die Wilhelm-Leuschner-Straße, als sie, aus bisher unbekannter Ursache, zu Fall kam. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An ihrem Zweirad entstand ein Schaden in Höhe von circa 300 Euro. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallgeschehens sucht die Polizei nun Zeugen des Sturzes. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07141 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

