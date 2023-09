Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.09.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Elztal-Auerbach: 30 Autofahrer zu schnell unterwegs

Beamte des Verkehrsdiensts Mosbach führten am Dienstag, zwischen 10.15 Uhr und 14.15 Uhr, auf der Bundesstraße 27 bei Elztal-Auerbach Geschwindigkeitskontrollen durch. Von insgesamt 577 mit dem Laser gemessenen Fahrzeugen waren 30 zu schnell unterwegs. Der schnellste PKW wurde bei erlaubten 70 km/h mit 123 km/h gemessen. Dessen Fahrer muss nun neben einem Bußgeld auch mit führerscheinrechtlichen Folgen rechnen.

Adelsheim: Mann nach körperlicher Auseinandersetzung schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft in Adelsheim wurde am Dienstagabend ein Mann schwer verletzt. Gegen 17 Uhr geriet eine Gruppe Männer in Streit. In dessen Verlauf soll eine bisher unbekannte Person einem 23-Jährigen mit einem Holzstock auf den Kopf geschlagen haben. Hierbei erlitt der junge Mann schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell