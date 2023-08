Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall Quingenberg

Greiz (ots)

Am 25.08.2023 gegen 18:30 Uhr kam es in der Ortslage Quingenberg zu einem Auffahrunfall von 3 PKW`s. Dabei übersah ein 31 jähriger PKW Fahrer zwei vor ihm verkehrsbedingt haltende PKW`s und fuhr diesen auf. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei Greiz wurde bei dem 31 jährigen festgestellt, dass er einen Atemalkoholwert von 0,8 Promille aufwies. Aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. An allen Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden im oberen 4-stelligen Bereich. Personen wurden glücklicher Weise nicht verletzt.

