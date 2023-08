Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte Täter verewigten sich im Zeitraum vom Mittwoch (23.08.2023) zu Donnerstag (24.08.2023) an einem in der Hempelstraße abgestellten Pkw Honda. Der oder die Täter beschädigten das Fahrzeug in Form von Lackkratzern auf der rechten Fahrzeugseite. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0220988/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

