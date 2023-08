Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Simsonfahrerin leicht verletzt

Gera (ots)

Münchenbernsdorf: Zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Citroen (Fahrerin 72) und einer Simsonfahrerin (17) kam es gestern Nachmittag (24.08.2023), gegen 15:10 Uhr in der Geraer Straße / Hospitalstraße. Die 17-Jährige kam hierbei zu Fall und wurde leicht verletzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Geraer Polizei ermittelt nun zum Unfallgeschehen. (RK)

