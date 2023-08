Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anzeige wegen Ladendiebstahls

Greiz (ots)

Greiz: Eine 17-Jährige muss seit gestern (24.08.2023) mit einer Anzeige wegen Ladendiebstahls rechnen. Gegen 12:00 Uhr befand sie sich in einer Drogerie am Puschkinplatz und beabsichtigte von dort Kosmetikartikel zu stehlen. Beim Verlassen des Geschäftes löste jedoch der Alarm aus. Das Beutegut blieb folglich im Geschäft und die 17-Jährige wurde an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. (RK)

