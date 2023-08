Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall auf Supermarktparkplatz

Gera (ots)

Ronneburg: Vermutlich verwechselte die 82-jährige Kia-Fahrerin das Gas- mit dem Bremspedal, als sie am gestrigen Vormittag (24.08.2023), gegen 11:15 Uhr auf einem Supermarkparkplatz in der Altenburger Straße einparken wollte. Folglich fuhr das Auto über die Parklücke hinaus und kollidierte mit der dahinter befindlichen Wand eines Wohnhauses. Ein Rettungswagen kam für die verletzte Seniorin zum Einsatz. Der Kia musste zudem abgeschleppt werden. Am Fahrzeug sowie an der Hauswand entstand Sachschaden. (KR)

