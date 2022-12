Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Kfz-Aufbrecher festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag (26.12.2022) einen 30-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, auf dem Wasengelände und in der Kegelenstraße Kfz-Aufbrüche begangen zu haben. Der Mann soll gegen 01.15 Uhr die Fensterscheiben an vier Fahrzeugen eingeschlagen und aus diesen elektronische Geräte sowie Bargeld entwendet haben. Sicherheitsmitarbeiter des dortigen Weihnachtszirkus, welche Zeugen der Tat wurden, verfolgten den Täter und konnten einer Streife der Bundespolizei den entscheidenden Hinweis geben, welcher zu seiner Festnahme führte. Der 30-jährige Mann mit marokkanischer Staatsangehörigkeit wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903600 mit dem Polizeirevier Martin-Luther-Straße in Verbindung zu setzen.

