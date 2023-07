Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Feuerwehrgerätehaus beschädigt

Erpel (ots)

In der Nacht zum Mittwoch beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Fassade des Feuerwehrgerätehauses Am alten Wallgraben. Der Verursacher entfernte sich nach dem Anstoß von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

