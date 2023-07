POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Linz am Rhein (ots) - Polizeikräfte einer eingerichteten Kontrollstelle in Linz am Rhein wollten in der Nacht vom 26.07. auf den 27.07. einen PKW kontrollieren. Dieser missachtete das Anhaltesignal, konnte jedoch im Rahmen der Nacheile gestellt und kontrolliert werden. Da der durchgeführte Atemalkoholtest des 30-jährigen Fahrzeugführers einen Atemalkoholwert von 1,33Promille ergab, wurde der Führerschein des Mannes unverzüglich sichergestellt und ihm eine Blutprobe ...

