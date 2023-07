POL-PDNR: Wohnungseinbruchdiebstahl in Asbach - Pkw entwendet

Polizeiinspektion Linz am Rhein (ots) - In den letzten Tagen meldeten sich wieder vermehrt Geschädigte bei der Linzer Polizeiinspektion, die Opfer eines Cyberbetrugs werden sollten. Entweder wurde den Geschädigten per SMS eine angeblich neue Handynummer eines Kindes übermittelt oder sie erhielten einen Anruf als Schockanruf. In keinem der Fälle kam es zu einem Schadenseintritt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

