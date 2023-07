POL-PDNR: Sachbeschädigung am Bahnhof

Hamm (Sieg) (ots) - Am 26.07.2023 gegen 00:23 Uhr wurde die Rettungsleitstelle Montabaur über einen Brand in der Mühlenstraße in Hamm (Sieg) informiert. Die Feuerwehr Hamm war zügig vor Ort und löschte das Feuer, das an einer Thujahecke entstanden war. Ein Übergriff der Flammen auf einen Transporter konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Dieser wurde durch den Brand stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ...

mehr