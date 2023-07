POL-PDNR: Betrugsversuche durch Cyberkriminalität

Linz am Rhein (ots) - In der Nacht zum Mittwoch beschädigte ein 36-jähriger Mann aus Mönchengladbach die Eingangstüre zum Bahnhofsgebäude. Wie ein Zeuge der Polizei berichtete, traf er den Beschuldigten an, als er gegen die Türe schlug und trat. Eine Besatzung der Linzer Polizeiinspektion konnte den Täter dann im Rahmen der örtlichen Fahndung in Tatortnähe feststellen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. ...

mehr