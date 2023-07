Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Autoaufbrecher flüchten; Polizei sucht Zeugen!

Haiterbach (ots)

Bei der Tatausführung gestört worden sind am frühen Freitagmorgen mehrere Personen, die einen Pkw aufgebrochen hatten.

Durch einen Zeugen wurde die Polizei am Freitagmorgen gegen 03:15 Uhr über einen Aufbruch eines in der Horber Straße abgestellten Autos informiert. Als die Beamten eilig an dem Tatort eintrafen konnten sie noch drei Personen erkennen, welche sich von dem Pkw entfernten. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. An dem Auto selbst standen mehrere Türen offen und der Innenraum war durchwühlt. Zu etwaigem Diebesgut können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Das Polizeirevier in Nagold hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07720 3090 zu melden. Eine der flüchtenden Personen wird wie nachfolgend beschrieben: Männlich, etwa 170 Zentimeter groß, dunkle Haare und war zum Tatzeitpunkt ohne Oberbekleidung unterwegs. Zu den beiden anderen Personen konnten keine weiteren Beschreibungen erlangt werden.

Christian Koch, Pressestelle

