POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs.

Pforzheim (ots) - Eine leicht verletzte Person und 5000 EUR Sachschaden sind die Bilanz eines um 04.54 Uhr ausgebrochenen Zimmerbrands in einem Hotel in der Zerrennerstraße. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der 58-jährige alleinige Bewohner des Hotelzimmers im 4. Stockwerk durch einen Brandgeruch wach. Im Anschluss stellte er fest, dass seine Bettmatratze in Brand geraten war. Da es ihm nicht gelang das Feuer zu ...

