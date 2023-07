Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Brand in Hotelzimmer

Pforzheim (ots)

Eine leicht verletzte Person und 5000 EUR Sachschaden sind die Bilanz eines um 04.54 Uhr ausgebrochenen Zimmerbrands in einem Hotel in der Zerrennerstraße. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der 58-jährige alleinige Bewohner des Hotelzimmers im 4. Stockwerk durch einen Brandgeruch wach. Im Anschluss stellte er fest, dass seine Bettmatratze in Brand geraten war. Da es ihm nicht gelang das Feuer zu löschen, verbrachte er die Matratze auf den Balkon seines Zimmers. Hierbei zog er sich neben einer Rauchgasintoxikation auch leichte Brandverletzungen im Brustbereich und an den Beinen zu. Die durch ihn selbst verständigte Feuerwehr konnte den Brand mit starken Kräften rasch löschen. Aufgrund der Brandverletzungen musste der 58-jährige im Krankenhaus behandelt werden. Die übrigen 33 Bewohner des Hotels konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten sie bereits wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die abschließende Feststellung der Brandursache bedarf weiterer Ermittlungen.

