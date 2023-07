Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrugsversuch durch Schockanruf

Ratzert (ots)

Am Mittwoch, 26.07.2023, kam es in Ratzert zu einem Betrugsversuch durch einen Schockanruf. Nach bisherigen Erkenntnissen rief eine unbekannte Täterin die Geschädigte an und gab sich als deren Tochter aus. Im anschließenden Telefonat wurde vorgetäuscht, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Noch bevor eine Geldforderung zur Abwendung einer angeblichen Haft erfolgte, wurde das Gespräch beendet. Somit ist kein Schaden entstanden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Altenkirchen zum wiederholten Mal auf diese gängige Betrugsmasche hin. Es sollte auf keinen Fall auf solche oder ähnliche Anrufe reagiert werden.

