Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: verbotene Wunderpille mit Folgen

Greiz (ots)

Am 26.08.2023 gegen 21:20 Uhr wurde in Zeulenroda-Triebes ein 23 jähriger einer Personenkontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 23 jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Nachdem der junge Mann festgenommen wurde, ergab die körperliche Durchsuchung, dass dieser 3 Potenzmittel Tabletten bei sich führte, welche einen Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz darstellen. Die "Wunderpillen" wurden beschlagnahmt und gegen den 23 jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

