POL-DN: Schon wieder Einbruch in Kindergarten

Niederzier (ots) - Bereits am 27.07.2023 brachen derzeit noch Unbekannte in einen Floristik Betrieb im Industriegebiet Huchem-Stammeln ein. Die Polizei bittet um Hinweise. Am frühen Donnerstagmorgen, in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 02:30 Uhr drangen der oder die Täter in das Fachgeschäft in der Straße "Rurbenden" ein. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen um Mithilfe. Gesucht werden insbesondere Hinweise zu einem ...

mehr