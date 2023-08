Polizei Düren

POL-DN: Zeugen nach Einbruch gesucht

Niederzier (ots)

Bereits am 27.07.2023 brachen derzeit noch Unbekannte in einen Floristik Betrieb im Industriegebiet Huchem-Stammeln ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am frühen Donnerstagmorgen, in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 02:30 Uhr drangen der oder die Täter in das Fachgeschäft in der Straße "Rurbenden" ein. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen um Mithilfe. Gesucht werden insbesondere Hinweise zu einem dunklen SUV, der mit drei bis vier Personen besetzt war und sich im näheren Umfeld des Tatortes aufgehalten haben soll.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zur Bürodienstzeit direkt beim Sachbearbeiter der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02421 949-8315 und ausserhalb unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell